ABD'den İran'a Yeni Saldırılar

ABD ordusu, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

ABD ordusu bir kez daha İran'ı vurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı" denildi. Son ABD saldırılarının Tahran yönetimini sivil gemilere yönelik saldırılarından sorumlu tutma amacını taşıdığı vurgulandı.

Patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, ABD saldırılarını doğrulayarak Keşm adası ile Sirik ve Bender Abbas şehirleri başta olmak üzere birçok bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. - FLORIDA