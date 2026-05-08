ABD Donanmasından İran'a Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı
ABD Donanmasından İran'a Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

08.05.2026 19:00
İran'ın Minab kentinde ABD donanması bir ticari tekneyi hedef aldı; 1 ölü, 10 yaralı var.

İran'ın Minab kentinde dün gece yaşanan çatışmaların ardından, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında sivil bir ticari tekneyi hedef aldığı olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İran'ın güneyindeki Minab kentinde dün gece yaşanan çatışmalara ilişkin bilanço açıklandı. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden sivil bir ticari tekneyi hedef aldığını ve teknede yangın çıktığını söyledi.

Radmehr, ilk belirlemelere göre teknede 15 denizcinin bulunduğunu belirterek, "Bunlardan 10'u yaralandı ve tedavilerinin sürdürülmesi için sağlık merkezlerine sevk edildi. Ayrıca teknede bulunan 5 kişi kaybolmuştu ve arama çalışmaları derhal başlatıldı. Ne yazık ki kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıpların bulunması için halk grupları ve arama ekiplerinin çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim

İran basını dün gece Hürmüz Boğazı çevresinde ABD savaş gemileri ile İran güçleri arasında gerilim yaşandığını aktarmıştı. İranlı kaynaklara dayandırılan haberlerde, İran Deniz Kuvvetleri'nin füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) ABD savaş gemilerini hedef aldığı, ABD'ye ait bazı savaş gemilerinin ise Umman Denizi yönüne çekildiği belirtilmişti. Gece boyunca Minab, Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinden de patlama sesleri geldiği bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

