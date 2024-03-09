ABD, Gazze Şeridi\'ne Gıda ve Su Yardımı Bıraktı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine bugün 41 bin 400'den fazla gıda ile 23 bin şişe içme suyu içeren yardımların havadan bırakıldığı belirtildi.

ABD Gazze Şeridi'ne havadan yardım bırakmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, yerel saatle 14.18'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan insani yardım bırakıldığı belirtildi. Ortak operasyonda insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD askerlerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçakları 41 bin 400'den fazla gıdayı ve 23 bin şişe içme suyunu Kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağladı. Bu hava teslimatları uzun süreli çabaların parçasıdır ve hava teslimatlarını sürdürmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE