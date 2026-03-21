ABD, İran'a 8000'den Fazla Hedef Vurdu

ABD ve İsrail'in İran saldırıları 28 Şubat'tan bu yana sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 130 İran gemisi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 3 haftalık bir süre içinde bir donanmanın imha edilmesinin en büyük örneği" ifadelerini kullandı. Cooper, "Saldırılarımız arttıkça İran'ın savaş kabiliyeti sürekli olarak azalıyor" dedi. Cooper, ABD ordusunun binlerce füzeyi, insansız hava aracını ve İran donanmasının tamamını etkisiz hale getirdiğini savunarak, "Donanmaları denize açılmıyor, taktik savaş uçakları uçmuyor ve çatışmanın başındaki yüksek oranlarda füze ve insansız hava aracı fırlatma yeteneklerini kaybettiler. İlerlememiz apaçık ortada" şeklinde konuştu. Cooper ayrıca, "Şu anda Orta Doğu üzerinde dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini kurduk" dedi. - WASHINGTON