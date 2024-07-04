ABD'nin California Eyaletindeki Orman Yangınları Devam Ediyor - Son Dakika
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ABD'nin California Eyaletindeki Orman Yangınları Devam Ediyor

ABD'nin California eyaletindeki Butte bölgesinde salı günü başlayan orman yangınları nedeniyle 28 bin kişi tahliye edilirken, eyalet genelindeki yangınlarda şuana kadar 139 bin dönümlük alan küle döndü.

04.07.2024 13:58
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ABD'nin California eyaletindeki Butte bölgesinde salı günü başlayan orman yangınları nedeniyle 28 bin kişi tahliye edilirken, eyalet genelindeki yangınlarda şuana kadar 139 bin dönümlük alan küle döndü.

ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor. California eyaletinin başkenti Sacramento'nun yakınlarında Salı günü başlayan orman yangınları Butte bölgesinde yaklaşık 28 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle Salı günü acil durum ilan edilen bölgeye bağlı Oroville'nin Belediye Başkanı David Pittman yaptığı açıklamada, "Yangınların şiddetinde önemli bir düşüş olduğunu ve bazı sakinlerin evlerine dönmelerine izin verilebileceğini belirtti. Pittman, "Kuzey tarafında topografya açısından bazı zorluklar var" dedi.

California Eyalet Parkları yetkilileri birçok kurumun yangına müdahale ettiğini aktarırken, herkesi mümkün olan e kısa sürede evlerine geri götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Yangın nedeniyle ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Butte'de planlanan havai fişek gösterileri iptal edilirken, bölge Şerifi Kory L. Honea, yasadışı havai fişek kullanımının yasal sonuçlar doğuracağı konusunda uyarılarda bulundu. Honea, "Yangına ve bizim için daha fazla soruna neden olmayın" ifadelerini kullandı.

Eyalet genelinde 2 bin 934 noktada yangın

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı (Cal Fire) tarafından paylaşılan verilerde ise, California eyaleti genelinde 2 bin 934 noktada alevlerin yükseldiği belirtildi. Verilere göre, 139 bin 590 dönümlük alan küle döndü. Yangın nedeniyle 300 bin 173 acil müdahale gerçekleştirildi, 26 yapı hasar gördü, 48 yapı ise kullanılamaz hale geldi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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