ABD'nin Florida eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. İçinde tarım işçilerinin bulunduğu otobüs, kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Dunnellon'daki Cannon Farms'a giden tarım işçilerini taşıyan otobüs, kamyonetle çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otobüste de 53 kişinin bulunduğunu bildiren yetkililer 37 yolcunun da kazada hafif şekilde yaralandığını aktardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de işçi servisi kamyonetle çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika
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