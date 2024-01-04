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ABD'nin Iowa eyaletindeki Perry Lisesi'ne silahlı saldırı: 3 yaralı, saldırgan ölü - Son Dakika
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ABD'nin Iowa eyaletindeki Perry Lisesi'ne silahlı saldırı: 3 yaralı, saldırgan ölü

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1'i okul yöneticisi olmak üzere en az 3 kişi yaralanırken, saldırganın ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı. Saldırı sırasında derslerin henüz başlamadığı ve okulda az sayıda öğretmen ve öğrenci bulunduğu belirtildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, FBI olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD\'nin Iowa eyaletindeki Perry Lisesi\'ne silahlı saldırı: 3 yaralı, saldırgan ölü
04.01.2024 - 23:18,
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ABD'nin Iowa eyaletinde Perry Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1'i okul yöneticisi olmak üzere en az 3 kişi yaralanırken, saldırganın ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.

Dallas İlçe Şerifi Adam Infante düzenlediği basın toplantısında, saldırı sırasında derslerin henüz başlamadığını ve okulda az sayıda öğretmen ve öğrenci bulunduğunu belirterek, "Neyse ki binada çok az öğrenci ve öğretmen vardı" dedi.

Yerel saatle 07.37'de silahlı saldırı ihbarı aldıklarını aktaran Infante, ilk ekiplerin 7 dakika içinde okula ulaştığını ve vurularak yaralanmış birden fazla kişiyi bulduklarını belirtti. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Infante, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, saldırganın adının kamuoyu ile paylaşmadı. Infante, "Halk için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Toplum güvende. Şu anda olup biten her şeyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Çok sayıda yaralı var

Yaralıların sevk edildiği hastanelerden UnityPoint, saldırıda vurularak yaralanan 2 kişiyi tedavi altına aldıklarını aktararak, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. Polk İlçesi Tıbbi Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Iowa Methodist Tıp Merkezi ve MercyOne Des Moines Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Adı açıklanmayan bir polis memuru ise, yaralılar arasında en az 1 okul yöneticisi bulunduğunu belirterek, saldırganın kendisini vurduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, FBI yerel kolluk kuvvetlerine destek veriyor. Saldırıyla ilgili TSİ 00.00'da yetkililerin ikinci basın toplantısını düzenlenmesi bekleniyor. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Iowa eyaletindeki Perry Lisesi'ne silahlı saldırı: 3 yaralı, saldırgan ölü - Son Dakika


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