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ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir depoda çıkan yangın geniş alana yayıldı - Son Dakika
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ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir depoda çıkan yangın geniş alana yayıldı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Elizabeth şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan bir depoda çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

ABD\'nin New Jersey eyaletindeki bir depoda çıkan yangın geniş alana yayıldı
05.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:27
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ABD'nin New Jersey eyaletinde sanayi bölgesindeki bir depoda çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere müdahale sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Elizabeth şehrindeki sanayi bölgesinde bulunan depoda yerel saatle 05.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede yayıldı. Binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Yangından yükselen yoğun duman ise kilometrelerce öteden görüldü.

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yangında şu ana kadar can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir depoda çıkan yangın geniş alana yayıldı - Son Dakika


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