ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti

Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinin Barnsdall kasabasında çıkan hortum sonucunda ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü ve bir kişi hayatını kaybetti. Hortumun savurduğu enkaz parçaları nedeniyle birçok yol kapandı.

07.05.2024 15:52
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin orta kesimlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinin bin nüfuslu Barnsdall kasabasını hortum vurdu. Ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, ortalık savaş alanına döndü. Oklahoma Otoyol Devriyesi Barnsdall'da 30-40 evin hasar gördüğünü, bir huzurevinin gaz sızıntısı nedeniyle tahliye edildiğini aktardı. Osage County Acil Durum Yönetimi, hortumun savurduğu enkaz parçaları nedeniyle çok sayıda yolun kapandığı belirtti. Osage County Şerif Ofisi ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kansas eyaletinin bazı bölgelerine ise çapı 7.6 santimetre olan elma büyüklüğünde dolu yağdı. - OKLAHOMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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