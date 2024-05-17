ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 800 Binden Fazla Ev Elektriksiz - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 800 Binden Fazla Ev Elektriksiz

ABD\'nin Texas Eyaletinde Hortum: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 800 Binden Fazla Ev Elektriksiz

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Houston şehrinde evlerin ve binaların camları kırıldı, bir gece kulübü kısmen yıkıldı, bir otelin çatısı uçtu. Houston Belediye Başkanı, şehir merkezinin ve ticari bölgelerin devrilen elektrik hatları ve kırılan camlarla dolu olduğunu belirtti.

17.05.2024 10:58  Güncelleme: 11:14
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ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletini hortum vurdu. Houston şehrinde evlerin ve binaların camları kırılırken, bir gece kulübü kısmen yıkıldı, bir otelin çatısı uçtu. Fırtınanın enkaz parçalarını savurmasıyla şehirde ortalık savaş alanına döndü. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezinin ve ticari bölgelerin çoğunun devrilen elektrik hatları ve kırılan camlarla dolu olduğunu, şehrin her yerinde trafik ve sokak lambalarının söndüğünü aktardı. Whitmire, "Şu anda 800 binden fazla ev elektriksiz durumda" dedi.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena ise, vinç ve ağaç devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet okullarında bugün eğitime ara verilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi şiddetli yağışlar nedeniyle Houston için sel uyarısı yayınladı. - TEXAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Texas Eyaletinde Hortum: 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 800 Binden Fazla Ev Elektriksiz - Son Dakika

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