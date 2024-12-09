ABD, Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
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ABD, Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye\'de DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenledi

ABD ordusu, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik onlara hassas hava saldırısı gerçekleştirdi.

09.12.2024 01:17
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ABD ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik "onlarca" hassas hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Suriye'deki bu dinamik dönemde dahi DEAŞ'ın kabiliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlarımız sürecek" denildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) flaş bir açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD ordusunun Suriye'nin orta kesimlerinde bulunan DEAŞ hedeflerine yönelik "onlarca" hassas hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıların "DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan yararlanarak ülkenin merkezinde yeniden yapılanmasını engellemek amacıyla ve DEAŞ'ı güçsüzleştirme ve yenilgiye uğratma misyonunun bir parçası olarak gerçekleştirildiği" vurgulanan açıklamada, "Operasyonda aralarında B-52'ler, F-15'ler ve A-10'ların da bulunduğu çok sayıda ABD Hava Kuvvetleri varlığı kullanılarak 75'in üzerinde hedef vurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıplara ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Suriye'deki bu dinamik dönemde dahi DEAŞ'ın kabiliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlarımız sürecek" denildi.

Kurilla: "DEAŞ'a destek veren örgütlerden hesap soracağız"

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla ise, yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Suriye'deki farklı gruplara seslenen Kurilla, "Suriye'deki tüm örgütler, DEAŞ'la herhangi bir şekilde ortaklık kurmaları ya da DEAŞ'a destek vermeleri halinde kendilerinden hesap soracağımızı bilmelidir" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Savunma, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD, Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenledi - Son Dakika

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