ABD Temsilciler Meclisi'nde 57 Demokrat, Biden'ı Gazze Şeridi'ndeki saldırıyı önlemeye çağırdı

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ABD Temsilciler Meclisi'nde 57 Demokrat, Başkan Joe Biden'ı İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenecek saldırıyı önlemeye çağıran açık mektuba imza atarken, "masum sivillerin yaşamını korumak için harekete geçilmesi gerektiği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine geniş çaplı saldırı planı büyük endişeye neden olurken, ABD'nin bu plan karşısındaki tavrı belirsizliğini koruyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde 57 Demokrat Refah planına karşı Başkan Joe Biden'a çağrı yaptı. Biden ve yönetimine "Refah'a düzenlenmesi beklenen saldırıyı önleyin" mesajı gönderen Demokratlar, imzaladıkları açık mektupta mümkün olan her türlü tedbiri alma çağrısı yaptı. Temsilciler Pramila Jayapal ve Madeleine Dean önderliğindeki grup mektupta, İsrail'in uluslararası hukuka uymaması halinde ABD'nin "masum sivillerin yaşamını korumak için harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı. Mektupta, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı önlemek amacıyla, halihazırda imzalanmış olan yasalardan kaynaklanan yardımlar da dahil, İsrail hükümetine yapılan bazı askeri yardımları derhal durdurmak için mevcut yasa ve politikayı uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON