ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Irak'taki ABD üssü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havaalanı'nda yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse SİHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının yerel saatle 16.30'da düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırıda can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. - ERBİL