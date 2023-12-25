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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı - Son Dakika
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki üsse düzenlendiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı
25.12.2023 - 19:57,
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Irak'taki ABD üssü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havaalanı'nda yer alan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse SİHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının yerel saatle 16.30'da düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırıda can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine SİHA saldırısı - Son Dakika
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