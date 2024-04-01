ABD'ye yasadışı yollarla girmeye çalışan göçmen teknesi alabora oldu, 8 Çinlinin cansız bedeni kıyıya vurdu

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ABD'ye yasadışı yollarla girmeye çalışan göçmen teknesinin Meksika açıklarında alabora olması sonucu 8 Çinlinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Ülkelerindeki yaşam şartlarından rahatsız olan ve daha iyi şartlarda yaşayacaklarına inandıkları ülkelere gitmek isteyen göçmenler küçük teknelerle uzun ve tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaya devam ediyor. Bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden göçmenlere ise yenileri ekleniyor. ABD'ye yasadışı yollarla girmek isteyen göçmenleri taşıyan bir teknenin Meksika açıklarında alabora olması sonucu 7'si kadın 8 Çinli göçmenin cansız bedeni Oaxaca eyaletine bağlı San Francisco del Mar kasabasında kıyıya vurdu.

Oaxaca Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan teknenin Guatemala sınırı yakınlarındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kentinden yola çıktığı belirtildi. Açıklamada, 1 Çin vatandaşının da sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kimlik belirleme aşamasında Çin Büyükelçiliği ile çalışıldığını bildirdi.

Meksika'dan ABD'ye yasadışı yollarla giriş yapan Çin vatandaşı sayısında son yıllarda artış görülürken, ABD hükümet verilerine göre, 2023 yılında 37 binden fazla Çinli ülkeye yasadışı yollarla giriş yaparken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. - MEXİCO CİTY