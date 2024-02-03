ABD, Yemen\'deki İran destekli Husilere ait 12 İHA\'yı imha etti

3.Sayfa

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husilere ait toplam 12 İHA'nın dün yapılan 3 operasyonla imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde saldırılarına devam ederken ABD güçlerinin de Husilere yönelik operasyonları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, "USS Carney (DDG 64) savaş gemisi dün saat 10.30'da Aden Körfezi'nde 1 insansız hava aracı (İHA) ile çatışmaya girdi ve İHA'yı imha etti. Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aynı gün saat 16.40'da ise fırlatılmaya hazırlanan 4 İHA'ya karşı saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, "ABD kuvvetleri İHA'ları Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde tespit etmiş ve bölgedeki ticari gemiler ile ABD Donanması gemileri için bir tehdit oluşturduklarını belirlemiştir. Bunun üzerine ABD kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında İHA'ları imha etmiştir" denildi.

Son olarak saat 21.20'de 7 İHA'nın daha vurulduğu aktarılan açıklamada, ABD savaş gemisi USS Laboon ile Dwight D. Eisenhower uçak gemisi grubundan F/A-18 jetlerinin Kızıldeniz üzerinde 7 İHA'yı vurduğu belirtilerek, "Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON