Blinken'dan aktiviste: Çocuklarım yanımda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Blinken'dan aktiviste: Çocuklarım yanımda

17.05.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ailesiyle katıldığı etkinlikte Gazze politikaları nedeniyle protesto edildi. Aktivistin 'yarım milyon çocuğun kanı' sorusuna çocuklarını bahane ederek yanıt vermekten kaçındı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aile ise halka açık bir etkinlik sırasında kendisine yöneltilen "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his" sorusuna çocuklarını bahane ederek cevaplamaktan kaçındı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Virginia eyaletine bağlı McLean kentinde ailesiyle birlikte katıldığı halka açık bir etkinlikte bir aktivist tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik politikaları nedeniyle protesto edildi.

Aktivist, Blinken'a "Ellerinizde yarım milyon çocuğun kanı olması nasıl bir his" sorusuna yöneltti. Ortamın gerilmesi üzerine aktivist, Blinken'a kendisini taciz etmediğini sadece bir soru sorduğunu belirtti.

Aktivistin Gazze'deki katliamların içerisinde yer aldığını söylemesi üzerine ise Blinken, çocuklarının yanında olduğunu bahane ederek, soruyu cevaplamaktan kaçındı.

Aktivist ise, bunun üzerine "Çocuklar mı. Sanki çocukları umursuyormuşsunuz gibi. Yoksa sadece kendi çocuklarınızı mı önemsiyorsunuz. Sadece kendi çocuklarınız mı önemli efendim. Çocuklarınız için üzülüyorum. Bir gün büyüyüp haberleri okuyacaklar" dedi.

Aktivist, kendisini kovan Blinken'a bulundukları yerin halka açık olduğunu hatırlatarak hiçbir yere gitmediğini belirtti. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Blinken'dan aktiviste: Çocuklarım yanımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:42:28. #7.13#
SON DAKİKA: Blinken'dan aktiviste: Çocuklarım yanımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.