Abdurrahman Emir Sarıgül, etkin pişmanlıkla tahliye edilmişti, yeniden ifade verdi - Son Dakika
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Abdurrahman Emir Sarıgül, etkin pişmanlıkla tahliye edilmişti, yeniden ifade verdi

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Abdurrahman Emir Sarıgül, etkin pişmanlıkla tahliye edilmişti, yeniden ifade verdi
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Sarıgül ailesine yönelik suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında etkin pişmanlıkla tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Sarıgül ailesine yönelik "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda adli kontrol şartıyla tahliye edilen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Kaynak: İHA
Abdurrahman Emir SarıgülÇağlayan Adalet Sarayı3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

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