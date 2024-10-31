Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Madra Dağı'nda aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi. Domuzları gören vatandaşlar, o anları kayda aldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde dağda aç kalan domuzlar ilçe merkezinde bulunan çayın içinde yiyecek aradı. Havran Çayı içerisinde yiyecek arayan domuz ailesini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Aç kalan domuzlar Havran'da çaya indi - Son Dakika
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