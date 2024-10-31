Aç kalan domuzlar Havran'da çaya indi - Son Dakika
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Aç kalan domuzlar Havran'da çaya indi

Havran'da yiyecek arayan domuzlar, ilçe merkezine inerek vatandaşlar tarafından görüntülendi.

31.10.2024 21:50
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Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Madra Dağı'nda aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi. Domuzları gören vatandaşlar, o anları kayda aldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde dağda aç kalan domuzlar ilçe merkezinde bulunan çayın içinde yiyecek aradı. Havran Çayı içerisinde yiyecek arayan domuz ailesini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aç kalan domuzlar Havran'da çaya indi - Son Dakika

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