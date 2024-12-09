Aç kurtlar köpeklere saldırdı, o anlar kamerada
KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde aç kalan kurtların köpeklere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aç kalan kurtlar mahalleye indi. Sokaktaki köpeğe saldıran kurtlar, bir süre sonra köpeği sürükleyerek götürdü.
Yaşanan olayda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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