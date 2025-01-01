Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

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Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti. Topaloğlu, anneannesine sosyal medya hesabından ''Hoşça kal canımın için'' sözleriyle veda etti.

01.01.2025 08:52  Güncelleme: 09:23
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Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Topaloğlu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesini kaybetti.

"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ"

Açelya Topaloğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Topaloğlu, anneannesine "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle veda etti.

Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Topaloğlu'nun paylaşımına kısa sürede "Allah sabır versin", "Mekanı cennet olsun", "Allah rahmet eylesin" gibi yorumlar yapıldı.

Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
Açelya Topaloğlu\'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • halim bölükbaşı:
    haberi yapan kardeşim Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun ama bunun ülkemizle alakası nedir ya her vefat edeni paylasin yada ülke ile haberleri paylaşın cezane paylaşırken ya ayırt etme yada hiç paylaşma 13 3 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    kadın bile sizin kadar uzulmemistir 5 1 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    insanları sıkıntılı ,dertli ve mutsuz günlerinde güldürmeye çalışan ve yüzüne bir nebze olsun tebbesüm getirmeye çalışan bu insanın acısı tabiki haber değeri taşır. kendisine sabır ,annesine yüce Allahtan rahmet diliyorum, 2 2 Yanıtla
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