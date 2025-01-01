Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Topaloğlu, bir süredir hastanede tedavi gören anneannesini kaybetti.
Açelya Topaloğlu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Topaloğlu, anneannesine "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle veda etti.
Topaloğlu'nun paylaşımına kısa sürede "Allah sabır versin", "Mekanı cennet olsun", "Allah rahmet eylesin" gibi yorumlar yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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