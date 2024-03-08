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Acemi hırsızın soymaya çalıştığı kuyumcu konuştu

İSTANBUL - Esenyurt'ta silah çekerek kuyumcuyu soymaya çalışan acemi hırsız, alarma basan işyeri sahibinin silah çektiğini sanarak kaçmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, kuyumcu yaşanan olayı anlattı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Silahlı şahıs, gözüne kestirdiği kuyumcuya girerek kepenkleri kapatmasını istemiş, ardından dükkan sahibinin alarma basmak için eğildiğini görünce silah çektiğini sanarak kaçmıştı. Yaşanan hırsızlık girişimi hakkında ise işyeri sahibi Ufuk Yalçın konuştu.

"Silah çektiğini sanarak kaçıyor"

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Ufuk Yalçın, "Dün akşam 8.30 sıralarında dükkanı topluyorduk. O sırada içeriye bir şahıs gelerek babama silah çekiyor. 'Kepenkleri kapat, kasanın anahtarlarını ver' diyerek babama bağırıyor. O sırada babam biraz ağırdan hareket ederek geri geri geliyor. O sırada babamın alarma basıyor fakat hırsız silah çektiğini sanarak kaçıyor. Şüphelendiğim biri var, 2-3 ay önce benzer bir adam geldi ve kameralara bakarken babamı görerek kaçmıştı. Aynı kişi olduğundan şüpheleniyorum" dedi.