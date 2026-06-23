Adalar Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı

23.06.2026 09:09
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Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmış, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti. 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakırılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Gözaltı, Adalar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalar Belediye Başkanı Akpolat dahil 35 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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