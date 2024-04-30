Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 124 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla 124 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden mesaj paylaştı. Tunç, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla, çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1'i deprem bölgemizde 4 bölge idare mahkemesinde toplam 10 idari dava dairesi, 3'ü deprem bölgemizde 6 mahalde toplam 44 idare ve vergi mahkemesi, 18'i deprem bölgemizde 57 mahalde aile, asliye ticaret, iş, tüketici mahkemeleri ile infaz hakimliği olmak üzere toplam 70 mahkeme kurduk."

Tunç yeni kurulan 124 mahkemenin, hayırlara vesile olmasını diledi. - ANKARA