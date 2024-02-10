Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Tunç, saldırının demokrasiye yönelik kalleş bir saldırı olduğunu belirtti.

10.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:53
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika


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