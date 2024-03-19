Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros'un öldürülmesi hepimizi derinden yaraladı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Eros kedinin öldürülmesi) Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı." - ANKARA