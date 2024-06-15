3.Sayfa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA