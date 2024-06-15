Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran'da yapılacak ve bu duruşma sonrası iade yargılaması süreci başlayacak. Adalet Bakanlığı, şüphelilerin ülkemize iadeleri için gerekli girişimleri sürdüreceğini belirtti.

15.06.2024 01:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Boston'da tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
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