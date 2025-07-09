Adana\'da 1.7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 1 ton 690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir evde kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 1 ton 690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA