Adana'da 1.8 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda durdurulan tırda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.C.'nin (56) kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin kullandığı tır, düzenlenen operasyonla durduruldu. Narkotik ekiplerinin tırda yaptığı detaylı aramada 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, sürücü A.C. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, operasyon sonrası narkotik polisleriyle bir araya gelerek başarılı çalışmalarını tebrik etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA