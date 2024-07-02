Adana\'da 10 Katlı Apartmanın 8. Katında Çıkan Yangın Korkuttu

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Adana'da 10 katlı apartmanın 8'inci katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çukurova İlçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı apartmanın 8'inci katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Apartmanın merdivenlerini dumanların sarmasıyla bazı vatandaşlar dışarı çıkamadı. İtfaiye ekipleri sepetli araç yardımıyla vatandaşları binadan tahliye etti. Çevredeki diğer dairelere sıçramadan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sebebiyle apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. - ADANA