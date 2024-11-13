Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Seyhan polisinin düzenlediği operasyonda 101 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

13.11.2024 11:02
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Adana'da Seyhan polisi tarafından düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4- 10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı. Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 101 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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