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Adana'da 123 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı. - Son Dakika
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Adana'da 123 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri, küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 123 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Adana\'da 123 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
20.12.2023 - 09:54,
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Adana'da narkotik polisleri, küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 123 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvan taşıyan tırı durdurdu. Tırda dedektör köpek arama yaparken, küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kasaya tepki verdi.

Köpeğin tepki vermesinin ardından polisler küçükbaş hayvan yüklü olan kasayı aradı. Yapılan aramada 104 pakette 123 kilo skunk bulunan valiz ele geçirildi.

Olayla ilgili Bülent G. ve Mesut A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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