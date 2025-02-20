Adana\'da 150 Bin Kaçak Makaron ve 280 Bin Sigara Ele Geçirildi

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polisin durduğu otomobilde 150 bin kaçak makaron ve 280 bin sigara ele geçirildi.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, İ.C.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken şüpheli polis ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Otomobilde 14 koli içerisinde 28O bin kaçak sigara ve 150 bin kaçak makaron ele geçirildi. - ADANA