Adana'da 2.35 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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(ADANA) Adana'da 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir kamyonette 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir kamyonetin durumunda şüphelenen polis durdurdu. Araçta yapılan arama çalışmasında 2 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronun piyasa değeri 1 milyon 175 bin TL olduğu öğrenildi.

Kamyonetin sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.