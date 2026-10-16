Adana’da 2 gencin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi: Aileler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Adana’da 2 gencin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi: Aileler gözyaşlarına boğuldu

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Adana’da 2 gencin öldüğü kazada sürücü tahliye edildi: Aileler gözyaşlarına boğuldu
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Adana’da ters şeritten hızla gelerek motosiklete çarpıp 2 gencin ölümüne yol açan sürücü tahliye edildi.

Adana'da ters şeritten hızla gelerek motosiklete çarpıp 2 gencin ölümüne yol açan sürücü tahliye edildi. Evlatları ölen aileler, gözyaşlarıyla karara itiraz ettiklerini, adalet istediklerini söyledi.

Kaza, geçtiğimiz 2 Mayıs'ta gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönde giden Şahin K.'nin kullandığı 34 YAN 34 plakalı otomobil, Ferdi Dağparçası (21) yönetimindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet ise alev alev yandı. O anlar da güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kazada, Ferdi Dağparçası ile beraberindeki Hasan Emre Ayan (22) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şahin K.'nın ise 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Şahin K. tutuklandı.

Kazaya ilişkin davanın 3'üncü duruşması dün görüldü. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu bildirilen Şahin K., 5,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın sonraki duruşması 15 Ocak'a ertelendi.

Üzerinde evlatlarının fotoğrafının olduğu tişörtü yaptıran ve onu giyen Ferdi Dağparçası'nın ailesiyle Hasan Emre Ayan'ın ailesi gözyaşlarıyla karara itiraz ettiklerini anlattı.

"Adliyeden gülerek çıktı"

Ferdi Dağparçası'nın babası Ufuk Dağparçası, sürücünün gülerek adliyeden çıktığını anlatarak gözyaşlarına boğuldu. Dağparçası, "Ben olay yerine gittiğimde tek evladımın ayakkabısı oradaydı. Bedeni yoktu. Lütfen bizi ve adaleti görün. 2 evladımızın hayatını kaybetmesinin bedeli 6 ay mı? Karara itiraz ettik ama süreç ne zaman sonuçlanacak bilemiyoruz. Karşı taraftaki şahıs şerit ihlali yaptığı halde yapmadığını söylüyor. Arabanın hızı ibrede gözüküyor. Biz adaletten başka hiçbir şeye güvenmiyoruz" diye konuştu.

"Adalet, 2 çocuğumuzun katilini serbest bıraktı"

Oğlunun 2 kardeşini okutmak için çalıştığını anlatan anne Ceylan Dağparçası, "Ben olay yerine gittiğimde karşı tarafta hiçbir pişmanlık hissetmedik. 2 çocuğun davası bir mahkemeyle mi sonuçlanıyor. 2 evladımız hayatını kaybetti. Adalet, 2 çocuğumuzun katilini serbest bıraktı. Biz bu şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Kendince hep raporlara itiraz etti ve sonunda mahkeme serbest bıraktı" dedi.

"Hastaneye gittiğimde oğlumun bütün kemikleri kırılmıştı"

Kazadan 6 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Hasan Emre Ayan'ın babası gassal İbrahim Ayan da oğlunun cenazesini kendi elleriyle yıkadığını anlattı. Baba Ayan, "Benim evladım 2 metre boyundaydı. Atletik bir yapıya sahipti ancak o cani evladımın bütün kemiklerinin kırılmasına yol açmış. Hastaneye gittiğimde oğlumun bütün kemikleri kırılmıştı. 6 gün dayandı ve sonra hayatını kaybetti. Ben gassalım ve oğlumu kendi ellerimle yıkayıp mezara gömdüm. Tek isteğim, evladımın mezarına gittiğimde 'Oğlum, senin hakkını sonuna kadar savundum' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAdanaSon Dakika

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