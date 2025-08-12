Adana\'da 24 Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde kesinleşiş hapis cezalarını bulunan 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 ila 31 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 firari hükümlünün saklandıkları adresler belirlendi. Belirlenen adreslere peş peşe operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 24 hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından 24 hükümlü de cezaevine gönderildi. - ADANA