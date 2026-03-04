Adana\'da 25 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu suçundan hapis cezasıyla aranan 25 firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından 2 ile 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma neticesinde 25 firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA
