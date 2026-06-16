Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Adana\'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
16.06.2026 10:15
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Adana'da, uyuşturucu suçlarından aranan 29 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında 1 yıl 8 ay ile 19 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari şahıs, saklandıkları adreste tek tek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 firari hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika

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