Adana\'da 3 Milyon Lira Haraç İsteyen Çeteye Operasyon

Adana'da bir emlakçıyı telefonla arayarak 3 milyon lira haraç isteyip, parayı alamayınca iş yerini kurşunlayan 8 kişi yakalanırken, olayın azmettiricisi emlakçının kuzeni çıktı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan M.Y.'yi telefonla arayan bir şahıs, 3 milyon lira haraç istedi. M.Y. haraç vermeyeceğini söyleyince 4 Nisan gecesi kapalı olduğu sırada ofisine kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 700 saatlik görüntü taraması sonucu 3 şüphelinin izi bulundu. Özel harekat polisi destekli operasyonla gözaltına alınan M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27), sorguda çarpıcı detaylar verdi. İddiaya göre M.U. ateş açarken, T.T.'nin çevrede gözcülük yaptığı, M.E.'nin ise saldırganları olay yerine götürüp ardından kaçmalarını sağladığı öğrenildi. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin emlakçı M.Y.'nin kuzeni S.Y. olduğu tespit edildi. Onunla birlikte hareket ettiği ileri sürülen eşi G.Y. ve 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. ile M.U., T.T. ve M.E. tutuklanırken, G.Y. ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA