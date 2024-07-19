Adana'da 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Adana\'da 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Adana'da uzun süredir aranan ve toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

19.07.2024 11:35
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Adana'da 18 yıl 7 ay ve 6 ayrı suçtan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda uzun süredir çeşitli suçlardan aranan ve bu suçlara bağlı olarak 18 yıl 7 ay ve 6 ayrı suçtan toplamda 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakalandı. Yakalanan iki hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 32 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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