Adana'da 43 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 43 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Adana\'da 43 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde, kaçak sigara ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca trafik ihlallerine karşı da cezai işlem uygulandı.

20.05.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 43 kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12- 18 Mayıs tarihleri arasında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 23 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 38 şarjör, 558 adet fişek-kartuş, 7 kesici/delici alet, 439 gr narkotik madde, 38 kök hint keneviri, 2 bin 564 uyuşturucu/uyarıcı hap, bin 500 paket kaçak sigara, 5 çalıntı oto-motosiklet-elektrikli bisiklet, 2 kazıntı motosiklet ele gerilirken toplam Uyap ve evrakça 282 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca kavşaklarda cam silen/dilenen 36 şahsa işlem yapılırken 114 motosiklet sürücüsüne toplamda 1 milyon 485 bin 277 TL cezai işlem uygulanmış, 47 motosiklet de trafikten men edildi.

Çalışmalar sonucu yakalanan ruhsatsız silahların şüphelisi olan 14 şahıs ve diğer suçlardan 29 şahıs olmak üzere 43 şahıs tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

trafik, Adana, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 43 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı.
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
14:03 Verilmiş sadakası varmış Beşiktaş’ın yıldızı Jean Onana’ya kurşun yağdırdılar Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
13:46 TFF, Süper Lig’in son haftasının programını açıkladı TFF, Süper Lig'in son haftasının programını açıkladı
13:36 Ayhan Bora Kaplan’ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya’ya güvendim, o yüzden buradayım Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım
13:01 Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti boşanma söylentisini yalanladı
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 14:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 43 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement