Adana'da 58 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 247 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 58 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 247 Kişi Yakalandı

Adana Seyhan polisleri bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 58 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakaladı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, asayiş uygulamaları sırasında 35 tabanca, 17 tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 47 şarjör ve bin 225 mermi ele geçirdi. Ayrıca, şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 865 gram narkotik madde ve 141 adet uyuşturucu hap bulundu.

04.06.2024 09:46
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Adana'da Seyhan polisleri bir hafta içinde yaptığı çalışmalarda 58 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalle bekçileri 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerin arasında yaptığı çalışmalarda ruhsatsız silahlara geçit vermedi. Yapılan asayiş uygulamalarında, 35 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 47 şarjör ve bin 225 mermi ele geçirdi.

Şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan arama çalışmalarında silahların yanı sıra toplam 865 gram narkotik madde ile 141 adet uyuşturucu hapta bulundu. GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranan 247 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 58 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 247 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 58 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 247 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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