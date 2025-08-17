Adana'da 7.5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yüreğir Yakapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesine kaçak tütün getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler aracı yakalamak için çalışma yaptı. Bir süre sonra Yüreğir ilçesine gelen araç ekipler tarafından alındı. Araçta aypılan aramada 7 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA
