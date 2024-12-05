Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi

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Adana'da kahve kutularında 825 kilo eroin bulunan tır sürücüsü tutuklandı.

05.12.2024 10:25
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Kahve kutularında 825 kilo eroin yakalatan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da 10 aydır yapılan takip neticesinde bir tırın içerisinde kahve kutularına zulalanmış 825 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırın kente sürekli yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine 10 ay boyunca TIR'ı izledi.

Yapılan çalışmaların sonunda ise Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda seyir halinle olduğu sırada önü kesilerek durduruldu. Sürücü Mehmet Emin Ç., yere yatırılıp gözaltına alındı.

"Adana tarihinin en yüksek miktarda eroin ele geçirmesi"

Aracın dorsesinde arama çalışması yapan polis, kahve kutularının içerisine gizlenmiş toplamda 825 kilo eroini ele geçirdi. Mehmet Emin Ç. gözaltına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğünün tarihindeki tek sefer en yüksek miktarda eroin ele geçirmesi olduğunu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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