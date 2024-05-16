Adana'da 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 44 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 44 Kişi Yakalandı

Adana\'da 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 44 Kişi Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında bir hafta içinde 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör 99 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 23.89 gram uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu belirlenen 5 motosiklet de bulundu. Toplamda 44 kişi ise çeşitli suçlardan aranırken yakalandı.

16.05.2024 16:19
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Adana'da bir haftada yapılan çalışmalarla 9 ruhsatsız silah ele geçirilirken aranan 44 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Müdürlüğü ekipleri 9-16 Mayıs tarihleri arasında yaptığı asayiş uygulamalarında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 8 şarjör 99 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 23.89 gram uyuşturucu madde 39 uyuşturucu hap ele geçirilirken aynı zamanda çalınan 5 motosiklet ele geçirildi. Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi ise yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 44 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 9 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 44 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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