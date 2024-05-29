Adana\'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı

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Adana'da kendisinin "Mehdi" olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren bşahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkartıp, "Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir" dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı. - ADANA