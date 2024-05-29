Adana'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Adana\'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde adliye binasına gelen ve kendisini 'Mehdi' olarak tanıtan bir kişi, polis kontrol noktasında bıçak çıkartarak tehditler savurdu. Bıçağı kınına sokup polise teslim eden şahıs, daha sonra gözaltına alındı.

29.05.2024 16:20
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Adana'da kendisinin "Mehdi" olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren bşahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkartıp, "Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir" dedikten sonra bıçağı kınına sokup polise teslim etti. Şahıs daha sonra gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Adliyede Bıçaklı Eylem Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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