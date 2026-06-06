Adana'da Aile Kavgası: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Aile Kavgası: 3 Tutuklama

06.06.2026 09:55
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Eşini baba evine gönderen Uğur B. ile kayınbiraderleri kavga etti, 3 kişi tutuklandı.

Adana'da eşini tartışma sonrası baba evine gönderen şahıs ile kayınbiraderleri arasında çıkan kavga, cadde ortasında paniğe neden oldu. Sopa ve tüfeğin dipçiğinin kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur B. (42), yaşadığı tartışmanın ardından eşi E.B.'yi baba evine gönderdi. Bu durum nedeniyle Uğur B. ile eşinin kardeşleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31) arasında gerginlik yaşanmaya başladı.

Cadde üzerinde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, motosikletle bulunan iki kardeş, Uğur B.'yi kamyonetinden indirerek sopa ile darbetti. Bunun üzerine Uğur B., aracında bulunan av tüfeğini alıp dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, Uğur B. kamyonetiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf G.'yi olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin yaptığı çalışmada, olayın taraflar arasında aile içindeki anlaşmazlık nedeniyle çıktığı belirlendi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler birbirlerini suçladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile Kavgası: 3 Tutuklama - Son Dakika

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