Adana'da Akü İçinde 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Akü İçinde 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da Narkotik polisleri, S. A. ve M.F. isimli şüphelilerin akü içerisinde 11 kilo esrar taşıdığını tespit etti. Şüpheliler, uyuşturucu olduğunu bilmediklerini iddia etse de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

21.07.2024 10:09
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Adana'da narkotik polisleri akü içinde 11 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadelerinde uyuşturucu olduğunu bilmediklerini öne sürerken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. A. (30) ve M.F.'nin (23) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu şüphelileri takibe aldı.

Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polisleri şüphelileri yakaladı. Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.

Her iki şüpheli de ifadesinde "Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Narkotik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Akü İçinde 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Akü İçinde 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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