Adana\'da Alkollü Sürücü Yaya Kadına Çarptı

Adana'da genç kadının yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 7 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet L. (45) idaresindeki 01 M 0568 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçen Ümmü Elsun'a (23) çarptı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde yakalandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Mehmet L.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmekten toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından Mehmet L., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kaza anı alkollü sürücünün kullandığı minibüsün araç kamerasına anbean yansıdı. - ADANA