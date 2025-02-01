Adana'da Araç Yangını: Bir Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Araç Yangını: Bir Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde aracın yanması sonucu Ramazan Tiğrek yaralandı, durumu stabil.

01.02.2025 13:07
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Adana'da aracın yanması sonucu 1 kişi yaralındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde aracın yanması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Hacıbeyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Tiğrek'in kullandığı 31 VU 1045 plakalı pikap, seyir halindeyken alev aldı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiyesi ve jandarma sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Tiğrek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Araç Yangını: Bir Yaralı - Son Dakika

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