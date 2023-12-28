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Adana'da 'Bayğaralar' çetesinin firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 'Bayğaralar' çetesinin firari şüphelisi yakalandı

Adana'da yapılan operasyonda firar olarak aranan 'Bayğaralar' çetesinin bir üyesi, saklandığı evde yakalandı. Çete lideri Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı çete, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından çökertildi.

Adana\'da \'Bayğaralar\' çetesinin firari şüphelisi yakalandı
28.12.2023 - 10:05,
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Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan bir şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Ekim'de Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Çetenin yapılanmasında bulunan, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, dolandırıcılık" olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emin U. yakalanamamıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emin U.'nun Seyhan ilçesine bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler söz konusu adrese baskın yaparak firari olan Emin U.'yu yakaladı.

Yakalanan şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da 'Bayğaralar' çetesinin firari şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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